SITUAZIONE METEO: il caldo si va gradualmente affermando su gran parte dell’Italia, ma per il momento sono le regioni settentrionali a risentirne in modo più marcato. Si tratta peraltro di caldo torrido, non certo afoso, quindi per il momento non determina particolare disagio. Come sovente accade in questo periodo, questi primi caldi sono più avvertite sulle zone d’entroterra, con marcata differenza termica rispetto alle spiagge. Va considerato che le acque marine sono molto più fresche del normale e contribuiscono a limitare gli effetti della calura sulle coste.

MOLISE, PREVISIONI IN DETTAGLIO:

Mercoledì: mattinata con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Nel pomeriggio, specie sul settore orientale è atteso un aumento della copertura nuvolosa con associato rischio di rovesci e/o brevi temporali. Sul settore costiero e su quello occidentale, preverrà ancora un soleggiamento piuttosto esteso. Ventilazione generalmente debole. Temperatura in ulteriore rialzo con punte di 25 gradi nelle aree interne di 21-22 sulla costa.

Giovedì: si attenua definitivamente la residua instabilità del pomeriggio. Sia al mattino che nel pomeriggio, avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. Venti deboli. Temperatura in aumento con valori di 27-28 gradi nell’interno e di 24-25 gradi sulla costa.

Venerdì: poche variazioni rispetto alla giornata precedente. Su tutta la regione dominio anticiclonico. Cielo sereno o poco nuvoloso. Venti deboli. Temperature in ulteriore lieve rialzo con valori compresi tra i 25/26 gradi della costa ed i 28/29 delle aree interne.

