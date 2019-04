Meteo primo maggio, tendenza al ritorno del freddo, delle piogge ed anche della neve in montagna, dopo una fase decisamente calda. Temperatura in netta diminuzione.

SITUAZIONE METEO PRIMO MAGGIO – Una nuova perturbazione in arrivo dal Mare del Nord raggiunge l’Italia nel corso di domenica a partire dalle zone alpine. Attraverserà rapidamente buona parte dello Stivale e sarà seguita lunedì dall’ingresso di un vortice carico di aria fredda che si posizionerà in prossimità delle nostre regioni centro-settentrionali determinando un avvio di settimana molto instabile, con temperature in brusco calo, piogge, temporali e nevicate anche a quote basse per la stagione.

Previsioni ultimi giorni di aprile e primo maggio in dettaglio

Lunedì: al primo mattino qualche sporadico annuvolamento nelle zone interne, ampi spazi soleggiati. A partire dalle ore centrali del giorno aumento delle nubi su fascia costiera, basso Molise, Agnonese e Alto Molise con le prime precipitazioni moderate. Al pomeriggio le precipitazioni si estenderanno anche sul resto del territorio regionale ad esclusione della costa, Matese. I fenomeni più intensi avranno in Alto Molise in traslazione verso est sui Monti dei Frentani tra Larino, Casacalenda, Ripabottoni. Quota neve posta a 1600 metri. Miglioramento serale seppur con le ultime piogge che si attarderanno sulla costa. Temperature in diminuzione, in special modo dal pomeriggio, massime ancora comprese tra i 15-17 gradi delle zone costiere fino ai 12-13 gradi delle colline interne, in serata sul capoluogo valori tra 6 e 8 gradi e 3-5 in montagna. Venti moderati da nord-est sulla costa.

Martedì: ampi spazi di cielo sereno al mattino. Peggioramento pomeridiano sulle zone interne della Regione con fenomeni localmente intensi. Miglioramento serale. Temperature in leggero rialzo di giorno con valori fino a 12-13 gradi sul Capoluogo, 15-16 a Isernia, 17-18 su Basso Molise e costa, al mattino temperature basse per il periodo, con valori anche di 0 gradi in montagna, e comunque vicino agli zero gradi nelle vallate interne della media collina.

Meteo primo maggio: Ampi spazi di cielo sereno al mattino. Peggioramento pomeridiano sulle zone interne della Regione con fenomeni localmente intensi. Miglioramento serale. Temperature sempre molto fresche al primo mattino, di giorno si toccheranno i 15-16 gradi su gran parte del territorio regionale.

Giovedì: Bella giornata di sole con aria limpida e tersa, solo qualche passaggio di nuvolosità alta sporcherà i cieli. Temperature ancora in aumento di qualche grado.

