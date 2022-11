Al mattino tempo soleggiato con gli ultimi locali addensamenti in diradamento lungo le coste adriatiche. Temperature minime in calo anche sensibile. Nel pomeriggio nuvole in moderato aumento sulla Toscana centro-meridionale con qualche piovasco nel Livornese, cielo sereno o poco nuvoloso nel resto del settore. In serata nuvole innocue in aumento anche su Umbria, Appennino marchigiano e Lazio. Temperature massime in lieve calo lungo l’Adriatico, in rialzo altrove e fino ai 17-18 gradi. Venti quasi ovunque in indebolimento con residui rinforzi sui mari. Mari fino a molto mossi ma con moto ondoso in attenuazione: