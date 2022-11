Il campo barico sulle nostre regioni risulta nuovamente in flessione per il transito di un sistema nuvoloso di origine atlantica che apporterà condizioni di spiccato maltempo ad iniziare dalla Sardegna ed in estensione, nel corso della nottata prime ore del mattino, al resto della penisola con particolare riguardo alle aree occidentali del paese, a quelle nord orientali ed all’Emilia-Romagna.

Di seguito le previsioni automatiche per le principali località molisane: