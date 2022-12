In un contesto di pressione alta e livellata, le deboli infiltrazioni instabili settentrionali che interessano marginalmente le estreme regioni meridionali sono in attenuazione, mentre sulle pianure del nord e sulle vallate del centro la stabilità dell’aria unita all’umidità presente nei bassi strati favorisce la formazione di nebbie in banchi.

Di seguito le previsioni automatiche per le principali località molisane: