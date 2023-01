Pressione in temporaneo rialzo sul paese con nuvolosità in prevalenza medio alta in scorrimento con qualche debole precipitazione sulle zone tirreniche seguita da un impulso perturbato che tende ad interessare le coste del medio adriatico in parziale estensione verso le restanti regioni peninsulari del meridione.

Di seguito le previsioni automatiche per le principali località molisane: