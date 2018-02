Sono in deciso ed ulteriore peggioramento le condizioni meteorologiche sullo Stivale. In particolare il tempo, sulle regioni centro-meridionali, sarà influenzato da una circolazione depressionaria in formazione sul tirreno meridionale che apporterà un aumento della copertura nuvolosa accompagnata da fenomenologia sparsa, anche nevosa.

La settimana che si apre, in ogni caso, sarà caratterizzata da diffuso maltempo e nevicate anche piuttosto abbondanti nelle aree montuose, in particolare su quelle del Matese. Tuttavia, almeno per un tempo ragionevolmente di medio termine (4/5gg) non sono previste ondate di freddo significative con valori termici che subiranno frequenti sbalzi ma rimanendo su livelli nella media del periodo. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al sito meteorologico molisano www.meteoinmolise.com

Meteo in peggioramento, il dettaglio:

Lunedì: cielo molto nuvoloso o coperto associato a precipitazioni sparse e diffuse sia in provincia di Campobasso che in quella di Isernia. Le precipitazioni saranno di intensità generalmente debole e localmente anche intermittenti. Nevicate oltre i 1.300 metri. Nel pomeriggio e nella sera, il richiamo di correnti più fredde da nord-est farà abbassare la quota neve con possibili fiocchi sui rilievi oltre i 700-800 metri in un contesto di precipitazioni deboli e/o non rilevanti. Ventilazione moderata settentrionale. Temperatura in diminuzione dal pomeriggio.

Martedì: generalmente nuvoloso o molto nuvoloso ovunque. Precipitazioni sia nelle aree interne che lungo la fascia costiera sia al mattino che nel pomeriggio e nella sera. Nevicate, anche moderate, in alto Molise e sul Matese con accumuli più significativi oltre i 1.100 metri ma con fiocchi che potranno cadere, specie al mattino ed in serata fin verso i 700 metri. Ventilazione moderata. Temperatura in lieve diminuzione.

Mercoledì: giornata molto simile alle precedenti con nubi estese e diffuse associate a precipitazioni sparse anche nevose oltre i 700-900 metri. Possibili schiarite nelle ore centrali del giorno, in attesa di un nuovo peggioramento a partire dalle prime ore della sera. Ventilazione moderata. Temperatura stazionaria.