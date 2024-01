Di Redazione

Torna la NEVE! Da Venerdì 5 Gennaio la formazione di un insidioso ciclone darà il via ad una fase di maltempo su buona parte dell’Italia. Oltre alla pioggia torneranno pure le nevicate, con fiocchi fino a quote bassissime specie su alcune regioni.

L’assenza del vero freddo in questo primo scorcio invernale inrealtà non permetterebbe di avere nevicate fino a bassa quota; tuttavia, vista la particolare configurazione prevista ci potrebbero essere bianche sorprese addirittura fin quasi sulle pianure.

In termine tecnico, le precipitazioni nevose attese vengono chiamate “nevicate da rovesciamento” (trasferimento del freddo dalle quote superiori verso il suolo, indotto dalle forti precipitazioni) e risultano, soprattutto per gli amanti del gelo, tra i fenomeni più emozionanti, caratterizzati da fiocchi molto bagnati e pesanti, di ampie dimensioni, piuttosto scenografici, ma che possono anche provocare maggiori problemi alla viabilità soprattutto per via della forte intensità che provoca spesso accumuli rapidi.

Al momento le zone maggiormente a rischio neve sono quelle comprese tra basso Piemonte, la Liguria interna, la bassa Lombardia e l’Emilia Occidentale, settori dove tra la serata di Venerdì 5 e le prime ore di Sabato 6 Gennaio i fiocchi potrebbe fare la loro comparsa fin verso i 200-300 metri di quota.

Nel corso del weekend le Alpi centro-orientali faranno il pieno di neve, con accumuli superiori ai 40-50 cm entro la fine dell’evento oltre i 1000/1200 metri di quota (in calo nella notte fino a 5/600 metri); anche gli Appennini torneranno dopo tanto tempo a vedere delle nevicate con fiocchi a partire dai 1500 metri circa.

