Nel week-end appena trascorso l’Italia è stata interessata da un affondo perturbato nordatlantico a carattere freddo. Gli effetti più rilevanti al Nord oltre ai temporali, sono stati le precoci nevicate sulle Alpi anche sotto i 1800 metri. Nella giornata di ieri i fenomeni si sono concentrati sul versante adriatico, dove si sono verificate abbondanti precipitazioni che talvolta hanno arrecato allegamenti e difficoltà alla circolazione in modo particolare nella zona di Ancona e sulla costa del Molise.

Il passaggio della perturbazione ha avuto come conseguenza più tangibile un notevole abbassamento delle temperature che si sono portate al di sotto le medie stagionali. Il nucleo instabile si sa allontanando rapidamente verso sud-est; a seguire le condizioni meteo torneranno ad essere estive con l’affermarsi di un campo di alta pressione su tutta la penisola. Vediamo le previsioni nel dettaglio per i prossimi giorni. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al sito meteorologico molisano www.meteoinmolise.com

Il meteo in dettaglio per i prossimi giorni

Lunedì: mattina soleggiata o al più con poche nubi e dal clima molto frizzante. Qualche piovasco si verificherà sulla costa al primissimo mattino. Al pomeriggio tempo bello e soleggiato. Serata stabile. Temperate al mattino vicino ai dieci gradi, mentre di giorno si avranno 12-13 gradi in montagna e 22 e 23 gradi sul capoluogo e sulla costa. Ventilazione sostenuta da nord ovest sulla costa e basso Molise. Mari mossi al mattino.

Martedì: al mattino, cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Pomeriggio mite e soleggiato su tutta la regione. Ripresa delle temperature con valori fino a 25 gradi sul capoluogo e 27-28 gradi sulla costa. Ventilazione moderata da nord-ovest sulla costa al mattino in attenuazione. Moto ondoso in attenuazione.

Mercoledì: giornata dominata dall’alta pressione. Cielo sereno dalla mattina alla sera. Le temperature guadagneranno ancora qualche grado riportandosi nelle medie del periodo. Mari calmi, venti deboli.