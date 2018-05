Temporali e calo della temperatura a causa del vortice di bassa pressione in formazione sulla Liguria. Prima parte del mese in corso caratterizzato da condizioni meteo frequentemente instabili. Manifestazioni temporalesche spesse volte nel corso del pomeriggio, hanno dato luogo anche a precipitazioni intense seppur breve che, localmente, hanno fatto registrare accumuli anche particolarmente elevati. Dopo la breve pausa nella giornata di ieri (domenica) il tempo sta nuovamente per cambiare.

Una saccatura colma proveniente dal nord-atlantico, ha raggiunto Francia e Spagna e nel corso della notte anche parte della nostra penisola. Una circolazione depressionaria è in formazione in queste ore sul mar ligure. Nei prossimi giorni la saccatura sarà semi-stazionaria ed alimenterà diffusa instabilità e maltempo su gran parte dello stivale. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al sito meteorologico molisano www.meteoinmolise.com

Dettaglio dei prossimi giorni:

Lunedì: al mattino condizioni di perturbato in provincia di Isernia con addensamenti e precipitazioni. Nubi ma asciutto sul Molise centrale. Schiarite ad est. Nel pomeriggio aumenta il rischio di temporali sul territorio della provincia di Campobasso in particolare sui rilievi orientali, la zona frentana e la fascia costiera. Temperature in diminuzione, venti tesi da sudovest.

Martedì: mattinata perturbata su centro-ovest della regione con frequenti piogge e qualche temporale. Ad est nuvoloso ma asciutto. Nel pomeriggio le piogge insisteranno sempre tra provincia di Isernia e Matese, tempo migliore sulla costa. Netto miglioramento delle condizioni meteo in serata. Temperature in deciso calo soprattutto in concomitanza dei fenomeni, Il capoluogo rimarrà sotto i 15 gradi, freddo in montagna. Venti da sudovest in attenuazione in serata

Mercoledì: mattinata grigia con piogge su gran parte del territorio regionale, più aperto tra costa e basso Molise. Al pomeriggio tende al miglioramento ma senza escludere residui temporali nelle aree interne. In serata cessazione dei fenomeni e rasserenamento dei cieli. Temperature in lieve ripresa ma comunque molto fresche per il periodo.