Dopo il veloce impulso perturbato dello scorso week-end si sono ripristinate condizioni meteo pienamente estive. L’ alta pressione mediterranea ha ripreso possesso della penisola facendoci vivere giornate soleggiate e più stabili. In prospettiva, tuttavia, la vivacità atmosferica, propende per un nuovo cambiamento. Infatti, un nuovo nucleo fresco scenderà da nord puntando la nostra penisola a cavallo del week-end di settembre.

La saccatura andrà in cut-off isolandosi sull’Italia centrale e settentrionale dove permarrà per tutto il fine settimana. Tale configurazione favorirà lo sviluppo di instabilità soprattutto durante le ore pomeridiane. Dunque, ci attende un primo week-end di settembre accompagnato da fenomeni temporaleschi e piogge. Ma ora analizziamo nel dettaglio il meteo dei prossimi giorni. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al sito meteorologico molisano www.meteoinmolise.com

Il meteo in dettaglio del primo week-end di settembre

Giovedì: mattina estiva e completamente soleggiata. Al pomeriggio qualche nube sui rilievi interni ma nel complesso bel cielo sereno e clima gradevole. Serata stabile. Temperate nelle medie del periodo e di giorno di arriverà anche a 30 gradi sulle pianure interne. Ventilazione assente. Mari calmi.

Venerdì: al mattino, tempo stabile e soleggiato su tutta la regione. Pomeriggio senza variazioni di rilievo. Temperatura nelle medie del periodo. Debole ventilazione da sudovest sul basso Molise. Mari calmi.

Sabato: Al mattino bel tempo. Dal pomeriggio veloce aumento delle nubi che porteranno precipitazioni e temporali su gran parte del territorio regionale. I fenomeni si protrarranno fino a sera sul basso Molise. Cessazione dei fenomeni in nottata. Le temperature non subiranno grandi variazioni se non un leggero calo durante i fenomeni. Mai calmi, debole ventilazione da sud-ovest.

Domenica: Mattinata stabile e soleggiata. Al pomeriggio sviluppo di nubi a cui saranno associati piogge e temporali su gran parte del territorio regionale. Precipitazioni che dureranno fino a sera. Miglioramento in nottata. Le temperature senza variazioni di rilievo. Mari calmi, venti deboli.