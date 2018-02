L’inizio della settimana vede la conferma dell’affondo verso la penisola iberica ed il Marocco di aria piuttosto fredda che favorisce il rischiamo di correnti da sud-ovest decisamente più miti su tutte le regioni centrali e meridionali.

Le condizioni meteo, ancora improntate ad una decisa fase di variabilità con alternanza di ampi spazi soleggiati ed addensamenti anche intensi accompagnati da fenomenologia, vedranno il contemporaneo rialzo della temperatura sia nei valori minimi che in quelli massimi per le prossime 48/72h.

A seguire, tuttavia, si instaureranno correnti più fredde settentrionali che manterranno il contesto decisamente più invernale rispetto al periodo appena trascorso. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al sito meteorologico molisano www.meteoinmolise.com

Dettagli previsionali fino alla giornata di mercoledì

Lunedì: giornata che si caratterizzerà per ampi spazi soleggiati su tutto il territorio regionale più estesi in provincia di Campobasso. Al primo mattino, saranno possibili locali velature sul Molise settentrionale e su quello orientale. Dalla tarda serata tendenza ad aumento della copertura nuvolosa ad iniziare dal settore più occidentale dove sono attesi anche brevi piovaschi nel corso della notte. Ventilazione debole. Temperatura in lieve aumento.

Martedì: al mattino, variabilità perturbata su venafrano e Volturno con alternanza di piovaschi e schiarite. Velato sul Molise centrale e su quello orientale ma con nubi in aumento. Nel pomeriggio ed in serata, piogge più frequenti sulla nostra regione. Nevicate inizialmente sui 1300/1400 metri in altissimo Molise e sul Matese ma con quota neve in salita fin verso i 1500-1600 metri. Ventilazione moderata sud-orientale in rotazione dalla notte ad est. Temperatura in lieve aumento, specie nei valori minimi.

Mercoledì: instabilità al mattino con alternanza di schiarite e precipitazioni, anche nevose seppur deboli, oltre i 1100-1200 metri specie tra Volturno, mainarde, Matese, ed alto Molise. Dalla sera migliora ovunque. Ventilazione debole, in rotazione da nord nel corso del pomeriggio. Temperatura in diminuzione dalla sera.