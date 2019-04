SITUAZIONE METEO MOLISE – Correnti instabili di matrice atlantica continuano ad arrivare sull’Italia compiendo un lungo tragitto. Si tratta di aria in partenza molto fredda groenlandese che si mitiga nella sua discesa verso le basse latitudini e ancor più scorrendo sul bacino del mediterraneo dove per contrasto con le correnti più miti e umide marine genera nuove perturbazioni. Un altro vortice sta transitando sulla Penisola, è l’inizio di una nuova fase di maltempo per l’Italia che si trascinerà anche per l’inizio della nuova settimana.

METEO AVVIO DI SETTIMANA – Nella giornata odierna il minimo di bassa pressione scorrerà verso sudest rinnovando ancora piogge e rovesci sulle regioni centrali adriatiche e il Sud. Schiarite più ampie saranno presenti sul resto della Penisola. Nella giornata di martedì al Nordest ancora tempo instabile mentre da ovest una nuova perturbazione tenderà ad interessare dal pomeriggio la Sardegna e a fine giornata la regioni centrali tirreniche. Il tempo risulterà migliore altrove. Mercoledì una nuova bassa pressione raggiungerà l’Italia portando nubi e piogge. Le temperature tenderanno a risalire leggermente salvo poi diminuire di nuovo nelle zone dove tornerà la pioggia. La circolazione ventosa sarà mediamente da ovest, sud-ovest.

Previsioni meteo in avvio di settimana in Molise

Lunedì: al mattino cieli piuttosto nuvolosi. Incremento più consistente della nuvolosità su tutta la regione, in particolar modo su nelle colline interne della provincia di Campobasso, a partire dal pomeriggio fino alla sera-notte. Possibilità di qualche precipitazione sul Molise centrale. Temperature di qualche grado sotto le medie del periodo, di mattina fino a 5-6 gradi anche quote di bassa collina e nelle vallate interne, oltre i 10 gradi sulla costa, di giorno le temperature raggiungeranno i 15 gradi sui principali centri della regione. Venti moderati da tramontana sulla costa di giorno.

Martedì: nuvolosità scarsa al primo mattino sull’intera regione con ampie aperture del cielo alternate a nuvolosità perlopiù alta e sottile. Con il progredire delle ore nuvolosità in formazione più compatta su comparto matesino e Alto Molise con associate deboli piogge; situazione che perdurerà fino a sera con estensione dei fenomeni fino a Monti dei Frentani tra Trivento e Monte Mauro. Temperature in leggero aumento, con punte massimo di 16-17 gradi sui principali centri della regione. Venti deboli da sud-ovest all’interno, moderati da maestrale sulla costa.

Mercoledì: Mattinata con cieli sereni su tutta la Regione. Aumento della nuvolosità su Matese e provincia di Isernia, a metà pomeriggio con associate deboli precipitazioni. Miglioramento serale. Temperature di nuovo in legger flessione.

