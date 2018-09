Un profondo vortice di bassa pressione, colmo di aria fredda, resterà attivo sull’Europa settentrionale, spingendo un fronte verso l’Europa sudorientale. La coda di quest’ultimo, interesserà marginalmente anche parte della nostra Penisola portando locale instabilità in particolar modo sui settori orientali ed Isole maggiori.

A seguire al Centro Nord assisteremo a una nuova rimonta dell’alta pressione da Ovest, all’estremo Sud proseguirà l’afflusso di correnti orientali che porteranno alla genesi di un’energica depressione sullo Ionio, foriera di un nuovo peggioramento nel week-end. Il caldo estivo terminerà definitivamente.

Il fronte sarà altresì accompagnato da aria decisamente più fredda dal Nord Europa, che si manifesterà con forti venti di Bora-Grecale su tutta la Penisola, portando un deciso calo termico tra martedì e mercoledì con temperature in flessione anche di 8/10°C sui settori adriatici e Nord-est. Di seguito le previsioni giorno per giorno. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al sito meteorologico molisano www.meteoinmolise.com

Il Meteo, le previsioni:

Lunedì, 24 settembre: mattina estiva e completamente soleggiata ad esclusione di isolate velature durante le prime ore della giornata. Dopo le ore centrali della giornata, il cielo inizierà a coprirsi a partire dalla costa e dal basso Molise. Arriveranno anche piogge da deboli a moderate con più probabilità su coste e monti dei frentani, I fenomeni si esauriranno in serata ed in nottata il cielo tornerà stellato. Nel frattempo, a partire dal tardo pomeriggio le temperature subiranno un netto abbassamento. Si passerà da valori ancora estivi in mattinata a 14 gradi sul capoluogo, a 19 sulla costa, e 8 gradi di Campitello Matese in serata. Venti tesi da ovest sudovest in mattinata in rotazione da nord-est dal pomeriggio. Moto ondoso in aumento dal tardo pomeriggio.

Martedì, 25 settembre: sarà la giornata più autunnale della settimana. Il tempo si prevede soleggiato con poche nubi dal mattino al pomeriggio. Temperature autunnali. Massime che non supereranno i 10 gradi in montagna e i 16 gradi sul capoluogo. Ventilazione sostenuta da nord-est su tutta la regione. Mari mossi.

Mercoledì, 26 settembre: mattinata molto fresca ma soleggiata. Bel tempo anche al pomeriggio e alla sera. Temperatura massima 6-8 gradi in montagna, 17-19 sul capoluogo, 20-22 sulla costa. Ventilazione sostenuta da nord specie al mattino. Mari mossi.