Nel corso della giornata di ieri correnti più fredde settentrionali, hanno lambito le regioni del medio e basso versante adriatico apportando una generalizzata diminuzione della temperatura ed addensamenti sparsi localmente associati, specie sul settore orientale, a deboli precipitazioni.

Tale contesto, non tenderà a modificarsi nelle prossime 48/72h dove avremo ancora prevalenza di deboli correnti da nord con valori termici in linea con la media stagionale in un contesto di variabilità estesa ma con sostanziale assenza di fenomenologia. A partire da mercoledì, inoltre, è atteso un aumento della pressione in un contesto più stabile. E’ sempre possibile monitorare il meteo in tempo reale attraverso la rete di stazioni meteo e le nostre webcam.

Dettaglio previsionale

Lunedì: al mattino, cielo poco o parzialmente nuvoloso con ampie ed estese schiarite sul Molise centro-occidentale. Sereno o poco nuvoloso sui rilievi orientali e lungo la costa. Nel pomeriggio, poco o parzialmente nuvoloso sia in provincia di Campobasso che in provincia di Isernia. La nuvolosità, sulle aree costiere, potrà presentarsi di tipologia stratificata. Ventilazione settentrionale nelle prime ore della giornata, in rotazione da meridione in serata. Temperatura in lieve diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Martedì: al mattino, nubi sparse su tutta la regione. Nelle ore seguenti schiarite ad iniziare dal venafrano verso il resto della regione; è atteso, nel pomeriggio, cielo sereno o poco nuvoloso su Mainarde, Volturno, venafrano ed ovest Matese, parzialmente nuvoloso altrove ma con schiarite in arrivo. Ventilazione settentrionale debole o moderata lungo la costa. Temperatura stazionaria nei valori massimi in lieve ripresa in quelli minimi.

Mercoledì: prime ore della giornata con residua nuvolosità su ovest della regione ma con schiarite soleggiate nel pomeriggio quando il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Sul Molise centrale ed orientale sin dal mattino, sereno o poco nuvoloso. Ventilazione debole di direzione variabile. Temperatura in lieve ripresa.