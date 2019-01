L’Italia è alle prese con condizioni meteo avverse a causa della formazione di una prima depressione che sta anche portando neve a quote molto basse sulle regioni centrali, localmente fino in pianura, e anche in Emilia Romagna per quanto concerne il Nord Italia.

Ora la situazione andrà ulteriormente complicandosi, per via di un’ intensa circolazione depressionaria che, a partire dal Mare Ligure e dalla Corsica, gradualmente si poterà verso sud rinvigorendo una fase di maltempo invernale caratterizzato da venti in rinforzo, calo della temperatura e neve anche a quote collinari su Molise, Campania e nord Puglia.

Quest’area ciclonica sarà innescata da un nucleo d’aria molto fredda polare in discesa dalla Groenlandia, con vortice che potrebbe raggiungere valori di pressione davvero bassissimi a ridosso della Sardegna.

Le correnti fredde che seguono la perturbazione, per contrasto con le tiepide acque del Mediterraneo, favoriranno poi la formazione di un vortice depressionario che, scivolando lungo il Tirreno dalla Sardegna fino alla Sicilia, darà luogo a una marcata fase di maltempo al Centro-Sud tra giovedì e venerdì, mentre al Nord la situazione migliorerà rapidamente.

Attenzione: giovedì il vento al Centro-Sud potrà in molti casi raggiungere e superare i 100 Km/h, con onde del mare fino a 5-6 metri.

Meteo Molise, previsione in dettaglio:

Mercoledì: al mattino, tempo instabile sul settore occidentale con brevi precipitazioni che risulteranno nevose generalmente oltre i 700-800 metri. Sul Molise centrale e su quello orientale alternanza di schiarite e passaggi nuvolosi. Nel pomeriggio, progressiva tendenza a peggioramento con copertura nuvolosa in intensificazione da ovest verso est. In serata precipitazioni sparse sul Molise interno inizialmente nevose oltre i 600-800. Asciutto sulla costa. Vento in intensificazione. Temperatura in lieve rialzo in quota.

Giovedì: al mattino, instabile su buona parte della regione con precipitazioni sparse anche nevose a quote alto-collinari e/o di bassa montagna. Nel pomeriggio ed in serata, fenomeni in decisa intensificazione con nevicate anche di forte intensità oltre i 900 metri con limite della neve in calo la sera a 550-600. Attenzione a nevicate molto intense in alto Molise, sull’area del Volturno e del Matese. Ventilazione da debole a moderata. Temperatura in calo dalla sera.

Venerdì: instabile e generalmente freddo con nevicate moderate in alto Molise e sparse sul resto della regione, in particolare sul Molise centrale oltre i 500 metri. Ventilazione moderata da settentrione. Temperatura in diminuzione.

Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al sito meteorologico molisano www.meteoinmolise.com