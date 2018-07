La situazione a livello europeo vede la presenza di una figura di alta pressione distesa su tutto il Mediterraneo e fino alla giornata di domenica non sono attesi grandi cambiamenti con tanto sole e caldo.

Tuttavia, proprio a cavallo tra domenica e lunedì, una bassa pressione dalle alte latitudine scivolerà verso la Penisola e l’aria fresca ad essa collegata si estenderà dalle regioni settentrionali fino al versante adriatico, e quindi sul Molise.

Tale situazione darà luogo a temporali anche intensi. Temperature in calo dal pomeriggio di domenica ma, fino ad allora, le stesse saranno sopra la media del periodo. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al sito meteorologico molisano www.meteoinmolise.com

Le previsioni del tempo in dettaglio sul Molise:

Venerdì: mattina soleggiata e calda. Al pomeriggio consueti addensamenti nuvolosi sui rilievi più importanti della regione ma basso il rischio di rovesci o temporali. Serata stabile e serena. Temperature in ulteriore lieve rialzo rispetto alla giornata precedente con punte di 33 gradi in basso Molise. Venti assenti, mare calmo.

Sabato: splendida giornata estiva con cielo sereno sia al mattino che nel pomeriggio. Dalla tarda serata aumento della ventilazione da ovest sud- ovest per l’avvicinamento del fronte fresco. Temperature in aumento per l’attivazione di correnti più calde da sud. Sulla costa e nel basso Molise si supereranno i 32-34 gradi. Venti deboli. Mare da calmo a poco mosso.

Domenica: al mattino ancora stabile con qualche velatura e aumento della ventilazione da nord sulla costa. Dal pomeriggio rapido aumento della copertura nuvolosa con rovesci e precipitazioni possibili sia all’interno che lungo la costa. I fenomeni si protrarranno fino alla sera. Drastico calo delle temperature in particolar modo in concomitanza delle precipitazioni. Ventilazione da nordovest. Mari che aumenteranno il moto ondoso dal tardo pomeriggio-sera.