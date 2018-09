L’anticiclone afro-mediterraneo tornerà a far voce grossa sull’Italia nel corso della nuova settimana determinando una fase di bel tempo e soprattutto di temperature in deciso rialzo. Ci attendono così alcuni giorni ancora dal sapore estivo con ampi spazi soleggiati da Nord a Sud e temperature ben oltre le medie del periodo.

L’aria calda in risalita da Sud porterà i termometri localmente oltre i 30°C, in particolar modo al Nord, su Tirreniche centro settentrionali ed Isole Maggiori. Martedì e mercoledì saranno le giornate più calde con punte localmente di 31/33°C in Val Padana, 32/34°C su interne toscane, Umbria e Sardegna meridionale.

Punte di 32 gradi potranno essere raggiunte anche nelle pianure interne del Molise. Nel dettaglio le previsioni giorno per giorno. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al sito meteorologico molisano www.meteoinmolise.com

Le previsioni meteo dei prossimi tre giorni

Lunedì, 10 settembre: mattina estiva e completamente soleggiata ad esclusione di isolate velature durante le prime ore della giornata. Al pomeriggio cielo sereno su tutta la regione. Serata stabile. Temperatura nella media del periodo; di giorno si toccheranno 27-28 gradi sul capoluogo, 30-31 gradi su venafrano, Isernia e basso Molise; 20 gradi in montagna, 27-28 gradi sulla costa. Ventilazione assente. Mari calmi.

Martedì, 11 settembre: al mattino tempo stabile e soleggiato su tutta la regione. Pomeriggio soleggiato e caldo. Serata stallata. Temperatura in aumento di qualche grado con punte di 32 gradi nelle pianure interne. Ventilazione debole. Mari calmi.

Mercoledì, 12 settembre: un’altra giornata governata dall’alta pressione. Tempo stabile e caldo al mattino. Soleggiamento prevalente anche al pomeriggio. Serata stabile. Temperature di qualche grado oltre le medie del periodo con punte massime di 32 gradi nelle aree interne di pianura e 29-30 gradi sul capoluogo. Ventilazione debole. Mari calmi.