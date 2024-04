Potremmo anche chiederci quanto ci sia di vero nelle previsioni stagionali, che ci offrono una traccia di linee di tendenza climatica. In queste possiamo osservare le anomalie della temperatura prevista, ma anche le precipitazioni che si potrebbero verificare, soprattutto in termini di anomalia rispetto alla media trentennale. Abbiamo la possibilità di rilevare altri parametri atmosferici e quindi individuare la traccia di una stagione intera, entrando anche su alcuni aspetti in ambito locale e con maggior dettaglio durante il periodo.

L’estate 2024 si annuncia calda, anzi potremmo dire rovente nonostante l’attenuazione prevista di La Niña. La Niña, di breve durata, ha modesti effetti in Europa, mentre appaiono ben più vigorosi quelli del riscaldamento dell’Oceano Atlantico rispetto ai valori di temperatura media che si dovrebbero registrare in questo periodo dell’anno. Le anomalie della temperatura si stanno ripetendo mese dopo mese, tanto che gli ultimi 12 mesi sono stati tra i più caldi mai registrati, con record continui ormai sui valori di temperatura di riferimento. Pertanto, prevedere un’estate molto calda sembra quasi scontato, tuttavia, dobbiamo affidarci ai modelli matematici stagionali per capire esattamente che cosa potrebbe succedere, in quanto anche in condizioni di primavere molto calde, abbiamo poi avuto stagioni estive assolutamente normali, se non molto umide e persino piovose.

Potremmo fare molte citazioni sul tempo del passato, anche recente. Ci tengo a sottolineare che c’è una gravissima siccità soprattutto in Sicilia, ma anche su alcune aree delle regioni meridionali del settore adriatico e nel settore orientale della Sardegna, con deficit notevoli sulla piovosità. In Sicilia c’è addirittura l’emergenza siccità. Vorrei ricordare che nel 2018 ci fu un’emergenza siccità in Sardegna, con le dighe di raccolta delle acque pressoché asciutte, ma con l’arrivo di maggio si ebbero precipitazioni torrenziali che proseguirono per tutta l’estate tanto che le dighe furono riempite d’acqua e persino aperte le paratie per evitare che si accumulasse ben oltre la portata massima prevista.

Le previsioni stagionali indicano che il prossimo mese, maggio 2024, sarà molto piovoso su tutta Italia, con piogge sopra la media praticamente ovunque. Dal modello Matematico Europeo non si può evincere esattamente quanto pioverà, però questa linea di tendenza potrebbe essere particolarmente interessante.

Avvalendoci sempre del modello matematico europeo che propone proiezioni però fino a 46 giorni, abbiamo osservato nel dettaglio una proiezione più aggiornata rispetto alle previsioni stagionali, oltre che molto più dettagliata e di maggiore affidabilità. Ovviamente anche in questo caso tutte queste previsioni andranno confermate. La previsione indica che pioverà molto sopra la media sulle regioni settentrionali, mediamente sopra la norma sulla parte centro-settentrionale del Centro Italia e sulla Sardegna occidentale, mentre pioverà meno rispetto alla media al sud Italia e in Sicilia.

Questa è una notizia davvero pessima soprattutto per la Sicilia, che in questo caso non vedrebbe precipitazioni utili per affrontare la siccità estiva. Una siccità del tutto normale nei climi mediterranei, che peraltro viene poi associata a temperature molto elevate e a una fortissima evaporazione dell’acqua. Questo vuol dire che la situazione in Sicilia non dovrebbe migliorare, se non peggiorare persino.

Ma ecco che con l’arrivo di giugno 2024 la stagione estiva prenderà il volo, stavolta verso repentine e ripetute ondate di calore africano, che andranno a determinare per tutto il periodo estivo, ovvero quindi anche per luglio e agosto 2024, temperature diffusamente sopra la media ovunque in Italia. Si prevedono, in ambito statistico, circa 2 °C sopra la norma su quasi tutte le zone interne italiane, con anomalie anche più pesanti in Pianura Padana e nelle zone interne del Centro Italia.

Osservando previsioni a minor distanza rispetto ad oggi, notiamo che brevi e repentine ondate di calore si potrebbero verificare durante il mese di maggio, in tal circostanza le sfuriate di aria rovente dall’Africa potrebbero determinare i primi 40 °C sulle regioni meridionali, ovviamente a carattere isolato. Infatti, bisogna sempre ricordare che quando si parla di temperature estreme, queste non sono attese in modo diffuso. Semmai ciò dovesse avvenire, ovviamente sarebbe evidenziato in ambito previsionale.

Concludendo, l’estate 2024 sarà ricordata, al pari delle precedenti, come una stagione calda, molto poco piovosa, e purtroppo anche associata a fenomeni temporaleschi meno frequenti rispetto alla media, ma molto più intensi, con nubifragi, grandinate, trombe d’aria e purtroppo anche danni perché gli eventi meteo estremi, come abbiamo visto nelle ultime stagioni estive, producono conseguenze anche sugli edifici oltre che in agricoltura.

redazione