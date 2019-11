METEO INIZIO SETTIMANA, TENDENZA – Non c’è tregua dal punto di vista atmosferico sull’Italia. Novembre ci sta mostrando un susseguirsi frenetico di perturbazioni che una dopo l’altra interessano l’Italia con piogge anche intense e nevicate sulle Alpi. Solo il tempo di una tregua nella serata di ieri, che subito al seguito una nuova perturbazione si appresta a mettere sotto torchio l’Italia tra oggi e domani. Nuovi rovesci dalla Liguria tenderanno ad estendersi al resto del settentrione e al medio-alto Tirreno. Sulle Alpi tornerà la neve attorno ai 600-700 metri sul nord-ovest, 1000-1200 metri sul settore alpino centrale e orientale.

PIOGGE- Le piogge arriveranno anche sul Lazio e sulla Campania; più a sud, lungo il versante adriatico e sulla Sardegna orientale avremo tempo più asciutto stante l’azione di sottovento delle correnti che proverranno dai quadranti sud-occidentali. Le temperature si assesteranno su valori tipici del periodo che vuol dire anche freddo in montagna e temperature non superiori a 12-13 gradi in pianura.

LE PREVISIONI METEO IN DETTAGLIO IN MOLISE

Lunedì: al mattino tempo buono su provincia di Campobasso con ampie schiarite; qualche nuvola in più sui settori occidentali con qualche possibile breve rovescio. Anche al pomeriggio e in serata poche variazioni con ampie schiarite sul settore orientale del territorio regionale e addensamenti tra Matese, Isernino e venafrano associati a qualche debole rovescio. Temperature in diminuzione e su valori medi del periodo. Venti deboli

Martedì: al mattino poco o parzialmente nuvoloso ma con tendenza a rapido peggioramento. In particolare, tra il tardo pomeriggio e la sera transiterà un fronte perturbato associato a piogge moderate che dalla provincia di Isernia raggiungeranno il campobassano e i monti del Sannio. Sulla costa e sul basso Molise non si verificheranno precipitazioni. Temperature stazionarie

Mercoledì: giornata interlocutoria con nubi alternate a spazi di sereno al mattino su gran parte del territorio regionale. Anche al pomeriggio-sera lo stato del tempo non varierà. Temperature in leggera flessione ma su valori consoni a quelli del periodo.

Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al sito meteorologico molisano www.meteoinmolise.com