MOLISE – Svolta meteo, la graduale estensione dell’alta pressione metterà fine alla fase invernale. Oltre al bel tempo, avremo anche un progressivo aumento delle temperature, specie diurne, che arriveranno a toccare punte fino a 18°C.

Quindi, oggi mercoledì 24 marzo, giornata improntata a condizioni di variabilità con spazi soleggiati alternati a residui annuvolamenti, piu’ compatti al mattino e insistenti a ridosso dell’Appennino. Temperature in rialzo nei valori massimi, in calo le temperature notturne. Venti settentrionali in attenuazione, ma ancora moderati tesi sull’Adriatico che resta mosso.

Nei prossimi giorni avremo condizioni più stabili e temperature progressivamente più miti e affini alla primavera. In seguito, salvo sorprese, anche il weekend sarà accompagnato dall’alta pressione e pure da un clima via via sempre più mite. Dunque, eploderà la primavera.