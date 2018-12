Ci attende un fine settimana all’insegna della variabilità con alcuni fronti instabili in transito sulla nostra Penisola. L’alta pressione tornerà ad indebolirsi lasciando spazio a correnti nordatlantiche pilotate da una profonda ed energica depressione sui Paesi nordici. Il tutto accompagnato da un calo delle temperature e da una sostenuta ventilazione.

Un primo fronte raggiungerà entro fine giornata i settori alpini e prealpini, sconfinando poi sulla Val padana centro orientale e l’alto versante adriatico, portando piogge e fiocchi oltre i 1100-1300 m sui settori di confine. Allo stesso tempo nubi e locali piogge raggiungeranno già nel pomeriggio Liguria e alto versante tirrenico coinvolgendo gradualmente Sardegna e restanti tirreniche.

Da lunedì inizierà una fase di calo termico che si protrarrà almeno fino a giovedì. E’ previsto la discesa di un nucleo ricolmo di aria fredda artica che si approssimerà alla penisola da nord-est. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al sito meteorologico molisano www.meteoinmolise.com

Meteo Immacolata

Venerdì: Giornata nel complesso di bel tempo se si esclude qualche nube di passaggio. Al primo mattino qualche addensamento più consistente sulla costa. Ampi spazi soleggiati all’interno. Ulteriore miglioramento con cielo completamente sereno al primo pomeriggio. Dal tardo pomeriggio-sera nuovo aumento di nubi sui settori occidentali della regione, segnatamente Matese e Venafrano. Temperature in lieve aumento rispetto alla giornata precedente. Fino a 12-14 gradi nelle aree collinari interne, fino a 9 gradi in montagna. Venti deboli o assenti nella prima parte della giornata, in rotazione da libeccio dal pomeriggio.

Immacolata: al mattino annuvolamenti più consistenti sui versanti occidentali con associate precipitazioni deboli, segnatamente Matese e Venafrano. Cieli più aperti sul resto della regione. Dal primo pomeriggio il cielo tende a coprirsi su tutta la regione a partire dalla costa e dai settori orientali per l’approssimarsi di un fronte freddo da nord-est. Qualche debole pioggia probabile tra la costa e Basso Molise. Miglioramento serale generalizzato. Temperature di nuovo in diminuzione dal pomeriggio con valori che si porteranno vicino allo zero alle quote di montagna. Venti che spireranno da ovest al mattino per disporsi da est nord-est dal pomeriggio.

Domenica: La giornata inizierà con cieli sereni. Aumento della nuvolosità alta e stratiforme durante la mattinata. Addensamenti più consistenti si avranno sui settori occidentali a partire dal pomeriggio. Temperature in temporaneo rialzo in attesa di un generale abbassamento nella giornata successiva. Valori di temperatura molto miti nelle ore centrali. Venti che si disporranno da ovest sud-ovest anche forti in serata.