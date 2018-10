Ci lasciamo alle spalle una settimana nella quale si è concretizzato il passaggio di consegna dall’estate all’autunno sotto l’aspetto termico ma non precipitativo. Con il nuovo mese è attesa una perturbazione nordatlantica che investirà, tra lunedì e mercoledì, tutta la penisola.

Il nucleo di aria fredda proveniente dal Mare del Nord, approccerà le Alpi nella giornata di lunedì e già dalla sera raggiungerà il mediterraneo formando una depressione sul Mar Ligure. Successivamente tale nucleo andrà ad isolarsi tra Sardegna, Tirreno e Sicilia dove attendiamo maltempo e precipitazioni. Il centro di bassa pressione permarrà più o meno nella stessa posizione anche nei giorni a seguire.

Dunque, il tempo sull’Italia non si ristabilirà completamente per tutta la settimana. Per il Molise la giornata più perturbata risulterà mercoledì 3 ottobre ma fenomenologia, seppur a tratti, non mancherà sul settore centro-occidentale già da oggi. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al sito meteorologico molisano www.meteoinmolise.com.

Previsioni meteo per il Molise giorno per giorno:

Lunedì: mattinata soleggiata. Valori minimi intorno a 9 gradi sulle zone interne. Dal primo pomeriggio, delle nubi inizieranno ad addensarsi sul Matese e sulle Mainarde dove apporteranno le prime precipitazioni che potrebbero sconfinare a parte della provincia di Isernia e Campobassano. I fenomeni si esauriranno in nottata quando il cielo tornerà stellato. Sulla costa cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con spazi soleggiati per tutto il corso del giorno. Temperature massime nella media e comprese tra i 12 gradi della montagna e i 20 gradi di Campobasso. Venti moderati da ovest sud-ovest.

Martedì: al mattino poco nuvoloso. Dal pomeriggio aumento delle nubi con piogge deboli associate. Tempo instabile anche la sera. Temperature in moderata flessione più marcata la notte. Massime fino a 21 gradi sul capoluogo. Venti deboli.

Mercoledì: sarà la giornata più perturbata della settimana su tutta la regione con tempo autunnale. Piogge sin dal mattino che si protrarranno fin verso le ore serali. Coinvolta tutta la regione ma i fenomeni risulteranno più probabili sulla costa e Basso Molise. Temperature in generalizzata diminuzione di 2-4 gradi.