Il primo mese del trimestre estivo si è caratterizzato, ad esclusione di una breve fase iniziale piuttosto calda, per diffusa vivacità specie nelle zone interne ed in particolare nel pomeriggio con frequenti temporali.

Nel corso delle prossime ore assisteremo a poche variazioni di rilievo, con l’anticiclone delle Azzorre che da ovest, tenterà di guadagnare spazio verso la nostra penisola e verso l’Europa centrale.

Sulle regioni settentrionali è atteso una tendenza a graduale stabilizzazione delle condizioni meteo, mentre su quelle centro-meridionali avremo ancora condizioni di diffusa instabilità in special modo sui monti e sull’interno. Isolatamente, tuttavia, non è da escludere un parziale interessamento della costa.

I valori termici sono in generale ripresa ed ovunque compresi tra i 26 ed i 28 gradi mentre la ventilazione mai assente generalmente di provenienza settentrionale. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al sito meteorologico molisano www.meteoinmolise.com

Nel dettaglio le previsioni meteo per i prossimi giorni

Lunedì: al mattino, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio, qualche addensamento sui settori più occidentali della regione (Volturno e Mainarde) ma senza fenomeni. Sul resto della regione, poco nuvoloso con ampi spazi soleggiati. Ventilazione debole settentrionale all’interno, moderata lungo la costa. Temperatura in aumento nei valori massimi, stazionaria in quelli minimi. Mare mosso.

Martedì: giornata molto simile alla precedente. Nelle prime ore della giornata cielo poco nuvoloso. Nelle ore successive parzialmente nuvoloso sui rilievi interni ma con schiarite soleggiate, poco nuvoloso altrove. Ventilazione debole settentrionale all’interno, moderata lungo la costa da nord-ovest. Temperatura stazionaria su valori lievemente oltre la media del periodo. Mare generalmente mosso.

Mercoledì: al mattino, sereno o poco nuvoloso sia in provincia di Isernia in quella di Campobasso. Addensamenti più consistenti si presenteranno nelle aree del Molise centrale ed occidentale dando luogo a fenomeni sparsi localmente anche temporaleschi. Schiarite soleggiate sulla costa in un contesto di tempo più stabile. Venti debole da nord-est all’interno, moderati da nord-ovest sulla fascia costiera. Temperatura senza variazioni di rilievo. Mare mosso.