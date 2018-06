Il tempo in questa prima parte della settimana si è mantenuto incerto con la presenza, tuttavia, di addensamenti durante le ore pomeridiane che talvolta hanno recato qualche rovescio nelle zone interne. È mancata la completa stabilità per la persistenza di fresche correnti orientali sui settori centromeridionali della penisola.

Situazione dovuta alla collocazione dell’anticiclone delle Azzorre si è mantenuto defilato ad ovest per poi estendersi all’Europa Settentrionale, mostrando il fianco orientale all’instabilità. L’evoluzione vedrà la discesa di una saccatura che dalla Scandinavia muoverà verso l’Europa orientale: essa farà sentire i sui effetti anche in Italia, specie sul versante adriatico, in termini di precipitazioni e calo delle temperature.

Nel concreto, è previsto il passaggio di un fronte perturbato nella giornata di venerdì il quale attraverserà tutto il versante adriatico da nord a sud. Nella giornata di sabato e domenica si assisterà anche ad un notevole calo dei valori termici e ad un deciso rinforzo della ventilazione. Mare ovunque da mosso a molto mosso. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al sito meteorologico molisano www.meteoinmolise.com

Le previsioni meteo fine settimana in dettaglio fino alla giornata di Domenica

Giovedì: al mattino generalmente poco o parzialmente nuvoloso su tutta la regione. Nel pomeriggio addensamenti consistenti in provincia di Campobasso specie sui monti frentani con precipitazioni a carattere temporalesco. Temperature fresche, con massime non oltre i 12 gradi in montagna, 19 in alta collina e 23 sulla costa. Venti tesi da nordest e mari mossi.

Venerdì: molto fresco al mattino ma cieli tersi e sereni. Rapido aumento delle nubi con il passare delle ore nelle zone interne con possibilità di fenomeni localmente anche a carattere temporalesco in particolare su venafrano e Mainarde. A seguire temporali anche di forte intensità sulla costa e sui rilievi orientali. Temperature ancora molto fresche con massime che non supereranno i 20-21 gradi nelle aree interne. Venti da nordest. Mari ancora mossi.

Sabato: la depressione inizia a colmarsi ed allontanarsi. Tempo bello e cielo poco nuvoloso al mattino. Aumento delle nubi nel pomeriggio nelle zone interne, con moderato rischio di temporali o scrosci di pioggia specie sul settore più occidentale. In serata cielo sereno. Temperature in diminuzione. Venti moderati.

Domenica: tempo buono al mattino e cieli limpidi. Un po’ nuvoloso al pomeriggio sulle aree interne ma basso rischio di fenomeni. In serata cielo sereno. Temperature in ripresa e fino a 25 gradi sul capoluogo e sulla costa, non oltre i 17 gradi in montagna. Venti deboli.