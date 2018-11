Questa settimana il tempo soleggiato e stabile sarà il protagonista. È l’estate di San Martino. Una configurazione che favorirà condizioni meteorologiche in prevalenza stabili e ancora una volta molto miti per il periodo per gran parte della settimana. Tuttavia, a novembre all’anticiclone non sono sempre associati sole e cieli sereni, ma su vallate e basse pianure durante le ore notturne e al mattino si potranno avere dense foschie, nebbie talora fitte o nubi basse da inversione termica.

Queste nebbie in alcune zone del Centro-nord e vallate appenniniche del Centro Italia potrebbero insistere fino alle ore centrali del giorno. In Valpadana tenderanno inoltre a ristagnare smog e inquinanti, con qualità dell’aria in deciso peggioramento. Periodo piovoso cessato per quasi tutta la Penisola, eccezion fatta per la Liguria, dove, ancora una volta, residue infiltrazioni di aria umida proveniente dai quadranti sudoccidentali di natura atlantica potranno provocare nuove deboli precipitazioni almeno fino a martedì.

Lunedì tempo comunque grigio su gran parte del Nordovest, con locali pioviggini tra Piemonte orientale e Lombardia occidentale, bello sul resto d’Italia. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al sito meteorologico molisano www.meteoinmolise.com

Le temperature durante la settimana si manterranno ancora su valori decisamente miti e anomali per il periodo. Su gran parte del Centro-sud si supererà la soglia dei 18/20°C, con anche picchi locali di 22°C. Farà decisamente ‘caldo’ soprattutto in montagna dove le anomalie termiche rispetto alle medie stagionali risulteranno ancor più marcate, tanto che lo zero termico si porterà ben al di sopra dei 3.000-3.500 metri di quota.

Lunedì: al mattino cielo completamente sereno, eccezion fatta per brevi passaggi di velature. Condizioni meteo stabili anche al pomeriggio e alla sera. Possibilità di foschie e nebbie sulla pianura di Bojano e i maggiori fondovalle. Temperatura in leggera crescita. Valori decisamente miti per il periodo: fino a 19 gradi nell’entroterra collinare, 20-21 gradi sulla costa e 14 gradi in montagna. Venti assenti nelle aree interne, deboli da est sulla costa. mari calmi.

Martedì: giornata stabile. Al mattino cielo pressoché sgombro da nubi su tutta la regione. Cielo sereno anche al pomeriggio se si esclude il passaggio di nubi alte da ovest. Serata stabile e stellata o al più velata. Alto il rischio di nebbie nelle valli durante le ore notturne. Temperature ancora invariate e oltre le medie del periodo. Clima molto mite di giorno con punte di 22 gradi sulla costa. Venti calmi. Mara calmi.

Mercoledì: Al primo mattino tempo stabile con qualche velatura. Tempo sereno nelle ore centrali della giornata. Pomeriggio soleggiato su tutta la regione. In serata arrivo di qualche nube sul comparto orientale della regione segnatamente basso Molise e Monti dei Frentani. Temperature ancora invariate e oltre le medie del periodo. Clima molto mite di giorno. Venti da nord, nord-est dalla sera in special modo sulla costa. Mara calmi.