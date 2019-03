Il meteo, evoluzione – Dopo le piogge e l’aria relativamente fredda di giovedì, una rimonta dell’alta pressione riporterà il bel tempo mite sulla Penisola. Solo deboli infiltrazioni di aria umida determineranno ancora qualche annuvolamento tra venerdì e sabato. Domenica nuova perturbazione prevista sulle regioni settentrionali. Ci sarà un sensibile rialzo delle temperature.

Previsioni meteo – Al Nord generali condizioni di bel tempo, solo qualche nube e qualche precipitazione sulle Alpi di confine nella giornata di venerdì e nuvolosità irregolare sulla Liguria. Domenica peggiora un po’ su tutto il Nord e fenomeni in particolare su Alpi e Prealpi. Al Centro invece si avrà una nuvolosità da estesa e irregolare sulle regioni tirreniche mentre tempo buono e soleggiato su quelle adriatiche in ragion delle correnti occidentali. Al Sud le regioni dove ci sarà qualche disturbo saranno la Campania e la Sicilia.

Domenica sempre con qualche nube sulle regioni tirreniche. Tempo migliore e mite sui versanti adriatici e ionici. Temperature in aumento, massime fino a 18-20° sulle regioni tirreniche per venerdì, in lieve calo nel weekend sulle regioni tirreniche. La ventilazione risulterà ancora sostenuta dai quadranti settentrionali venerdì poi tra sabato e domenica le correnti piegheranno da S/SO.

Il meteo del week-end in dettaglio per il Molise

Venerdì: Giornata dal tempo stabile e soleggiato. Al mattino clima freddi con qualche gelata nelle vallate interne. Soleggiato al pomeriggio con solo qualche passaggio di velatura sull’intera regione. In serata qualche addensamento più consistente su Matese e Alto Volturno. Temperature in aumento di giorno con valori di 13-14 gradi sul capoluogo e in collina, e 16-18 gradi sulla costa. Venti che piegano da sud-ovest dalla sera

Sabato: Un’ altra giornata di bel tempo primaverile per Il Molise. Al mattino bel tempo e temperature miti. Soleggiato nelle ore centrali del giorno con solo qualche passaggio di velatura sull’intera regione. Della nuvolosità si potrà avere solo sull’area matesina. Temperature in aumento ancora di qualche grado di giorno con valori tra 14 e 19 gradi quasi ovunque ad esclusione delle aree montane. Venti abbastanza sostenuti occidentali o da ostro.

Domenica: Giornata di bel tempo soleggiato con lievi velature. Qualche nube in più solo tra Venafrano e massiccio del Matese. Temperature su valori miti e primaverili, con punte di 20-22 gradi sulla costa. Venti tesi da libeccio.