La situazione meteorologica sull’Europa e sul comparto mediterraneo italiano, vede un pattern costituito da basse pressioni a cavallo della Francia e Penisola Iberica e alte pressioni sull’Inghilterra e Europa settentrionale.

La dinamica meteo rimane sempre la stessa da qualche giorno: le alte pressioni forti sul Nord Europa fanno da muro alle perturbazioni atlantiche. Il flusso oceanico è costretto ad affondare sulla Penisola Iberica trovando, a tratti, un varco verso il Mediterraneo.

Questa situazione espone l’Italia anche ad improvvise rimonte dell’anticiclone africano, tuttavia di breve durata. Come già accennato, l’anticiclone si indebolirà per effetto della spinta dell’area di Bassa Pressione nella Penisola Iberica e ciò darà temporali più incisivi sul Nord Italia nei primi giorni della settimana.

In questo schema barico, l’Italia centrale e meridionale si troverà coinvolta da un’alta pressione con componente africana, che interesserà l’Europa sudorientale. I cieli non saranno mai completamente sereni ma risulteranno spesso velati. Sulle aree interne appenniniche solo qualche addensamento nelle ore pomeridiane. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al sito meteorologico molisano www.meteoinmolise.com

Meteo di inizio giugno: dettagli previsionali

Lunedì: al primo mattino tempo stabile e soleggiato su tutta la regione senza escludere, residue velature nelle primissime ore della giornata. Nel pomeriggio qualche nube in formazione sulle aree interne, ma con rischio nullo di fenomeni temporaleschi. In serata tempo stabile e cielo sereno. Temperature massime che raggiungeranno anche i 28 gradi, quindi tempo pressoché estivo.

Martedì: al mattino tempo buono con possibilità di qualche velatura. Al pomeriggio scarsi addensamenti nelle aree interne, senza precipitazioni. In serata tempo stabile. Temperature fino a 28 gradi di giorno, minime intorno ai 15 gradi. Venti assenti

Mercoledì: giornata con tempo stabile e cielo sereno. Al pomeriggio formazione di qualche nube sulle aree interne della regione che, tuttavia, non dovrebbe dare luogo a temporali. Valori di temperatura durante il giorno stazionari e su livelli estivi. Venti deboli e mari calmi.