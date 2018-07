Da qualche giorno l’anticiclone di matrice subtropicale ha preso possesso del bacino del Mediterraneo compreso gran parte della penisola italiana. Sono salite di conseguenza le temperature e i tassi di umidità. L’evoluzione meteo del fine settimana vedrà un calo dei geopotenziali sui Balcani e un aumento sull’Inghilterra ed Europa occidentale.

Arriveranno correnti più fresche da est con valori termici in calo ed aumento dell’instabilità, specie pomeridiana. A seguire probabile nuova rimonta anticiclonica che sulle regioni centro-meridionali potrebbe anche essere piuttosto duratura. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al sito meteorologico molisano www.meteoinmolise.com

Il Meteo del fine settimana in dettaglio:

Giovedì: tempo stabile e soleggiato durante tutto l’arco della giornata. Pochissime le nubi durante il pomeriggio. Temperature estive. Minime ovunque sui 20 gradi, mentre di giorno si potranno raggiungere anche i 32 gradi nelle vallate interne e sul Basso Molise. Fino a 32 gradi sul capoluogo. Più fresco sulla costa per l’effetto mitigatore del mare. Venti calmi.

Venerdì: l’alta pressione sposta i suoi massimi a ovest. Aria più fresca da est interesserà le regioni del medio adriatico e del sud. È prevista, dunque, una mattinata stabile e soleggiata. Aumento delle nubi a partire dal pomeriggio quando temporali saranno possibili sul Molise centrale. In serata un passaggio temporalesco interesserà la costa e il Basso Molise. Di giorno si supereranno i 30 gradi sulle aree interne ma le temperature saranno in leggera flessione dalla tarda serata. Venti deboli. Mari calmi.

Sabato: mattinata soleggiata. Nel pomeriggio aumento di nubi con piogge e temporali più probabili sui rilievi della provincia di Isernia e sul Molise centrale, assenza di fenomeni sul Basso Molise. Miglioramento in serata. Rinforzo dei venti da nord nord-ovest fino a forti lungo la fascia costiera. Flessione generale delle temperature: i valori non supereranno i 28 gradi. Aumento del moto ondoso a partire dal tardo pomeriggio.

Domenica: giornata soleggiata dalla mattina alla sera. Temperature stazionarie e comprese tra i 26 gradi del capoluogo e i 18 gradi in montagna. Venti tesi da nordovest in mattinata sulla costa. Moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio.