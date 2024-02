L’Italia, attualmente alle prese con un periodo di instabilità e maltempo marcato, si appresta a vivere una svolta meteo potenzialmente clamorosa. Dopo giorni di condizioni perturbate, caratterizzati da piogge, temporali, e raffiche di vento, le previsioni indicano un potenziale cambio di scenario all’inizio di marzo. Nonostante le temperature si siano mantenute su valori non particolarmente freddi, adattandosi più a uno scenario autunnale che invernale, il futuro prossimo potrebbe riservare sorprese clamorose.

Torna il caldo?

Le previsioni per i primi giorni di Marzo continuano a seguire il trend perturbato degli ultimi tempi, con nuove perturbazioni che si abbatteranno sull’Italia. Tuttavia, le temperature, anziché seguire una discesa invernale, tenderanno a rimanere su valori miti, con la neve che si manterrà confinata alle quote più elevate. Questa condizione, per quanto atipica per il periodo, prelude a un’evoluzione ancora più inattesa del clima nel Paese.

Scenari incredibili dopo il 5 Marzo

Superata la fase più instabile, gli aggiornamenti dei modelli meteo indicano una possibile svolta dopo il 5 marzo. L’Italia potrebbe infatti trovarsi sotto l’influenza di un potente anticiclone sub-tropicale, con le perturbazioni atlantiche che devierebbero il loro percorso verso l’Atlantico orientale, il Portogallo, e la Spagna. Questo scenario aprirebbe la strada a un significativo aumento delle temperature, inaugurando un periodo di caldo fuori stagione.

Temperature primaverili

Se questa tendenza dovesse confermarsi, l’Italia vivrebbe giorni dal clima più simile a quello di una tarda primavera che non agli inizi di marzo. Le temperature, in particolare al sud e sul versante adriatico, potrebbero raggiungere picchi fino a 25°C, un valore decisamente superiore alle medie stagionali.

Marzo inaspettato?

In attesa di conferme ulteriori, l’ipotesi di un marzo eccezionalmente caldo solleva curiosità e interrogativi sulle dinamiche climatiche in atto. Questo potenziale anticipo di primavera, con temperature che sfidano le usuali medie del periodo, testimonia la variabilità e l’imprevedibilità del clima attuale. Sarà fondamentale monitorare gli sviluppi nei prossimi giorni per capire se ci troveremo davvero a vivere un inizio di marzo con caratteristiche tardo primaverili.

redazione