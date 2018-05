Il debole promontorio anticiclonico di matrice nord-africana che ci ha interessato nel corso del week-end apportando un deciso aumento dei valori termici, mostra i primi evidenti segnali di cedimento.

Se le temperature rimarranno in ogni caso ben al di sopra della media stagionale, si rinnoveranno nuovamente, in particolare sul Molise centro-occidentale, condizioni di spiccata instabilità pomeridiana con addensamenti a tratti consistenti ed accompagnati da precipitazioni localmente anche a carattere di rovescio e/o temporale.

Andrà meglio sul resto del territorio regionale, dove invece potranno presentarsi delle velature dovute all’ingresso di calde correnti meridionali. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al sito meteorologico molisano www.meteoinmolise.com

Previsioni meteo prossimi giorni: in dettaglio fino a Giovedì

Lunedì: al mattino, cielo generalmente poco nuvoloso per nubi alte e stratificate. Nel pomeriggio, aumento della copertura nuvolosa con qualche fenomeno in alto Molise, nelle aree matesine, sui rilievi frentani e nelle aree del fortore dove non si esclude anche qualche temporale. Altrove all’interno nubi ma asciutto, poco o parzialmente nuvoloso lungo la costa. Ventilazione debole di direzione variabile. Temperatura stazionaria oltre la media del periodo.

Martedì: al mattino, generalmente poco nuvoloso. Consueto aumento di nubi nelle ore pomeridiane con possibilità di fenomeni isolatamente di tipo temporalesco nel Molise centro-occidentale. Schiarite soleggiate sui rilievi orientali, poco o parzialmente nuvoloso sulla fascia costiera. Ventilazione debole da nord-est all’interno. Temperatura senza variazioni di rilievo.

Mercoledì: poche variazioni rispetto alla giornata precedente. Sereno o poco nuvoloso nelle prime ore della giornata. Nubi pomeridiane all’interno con possibili temporali. Poco o parzialmente nuvoloso sulle aree costiere con ampie schiarite soleggiate. Ventilazione debole di direzione variabile. Temperatura stazionaria.

Giovedì: poche nubi al mattino ovunque. Nelle ore pomeridiane, addensamenti da sparsi a consistenti sul Molise centrale e sulla provincia di Isernia con associate precipitazioni. Altrove poco nuvoloso. Ventilazione debole. Temperatura stazionaria con punte di 26-28 gradi.