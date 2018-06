Il veloce ma intenso fronte perturbato che è scivolato dall’alto adriatico verso sud interessando diffusamente tutte le regioni del versante orientale della Penisola, ha prodotto fenomenologia intensa per lo più a carattere temporalesco. Sul Molise, si sono registrati fenomeni intensi tra Rotello, Castelmauro, San Giuliano di Puglia, Ururi e in ogni caso in buona parte del settore di confine verso nord e nell’area tra Campobasso e Termoli.

A seguire il miglioramento è stato piuttosto evidente con ampi spazi soleggiati anche se rimangono attive le correnti da nord piuttosto vivaci e decisamente fredde per il periodo. A livello termico su tutta la regione si è assistito ad una diminuzione dei valori sia in quelli diurni che in quelli notturni con quest’ultimi che hanno toccato anche i 6-7 gradi.

Nelle prossime ore, non avremo variazioni di rilievo: tempo ancora instabile con alternanza di schiarite soleggiate e veloci addensamenti con precipitazioni, venti da nord sostenuti e temperature almeno di 5 gradi sotto la media stagionale. Tuttavia, a partire dalla fine della settimana, sembrano esserci condizioni propizie per la prima ondata di caldo dell’estate 2018. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al sito meteorologico molisano www.meteoinmolise.com

Prossime ore instabili e fresche, il meteo in dettaglio:

Lunedì: al mattino, cielo generalmente poco nuvoloso ma con tendenza ad aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, consueto aumento di nubi nelle zone interne associato a precipitazioni sparse. Sulla costa da poco nuvoloso al mattino a parzialmente nuvoloso per nuvolosità alta e stratificata. Ventilazione moderata sia all’interno sulla costa. Temperatura stazionaria o in lieve aumento nei valori diurni di 1-2 gradi

Martedì: tempo piuttosto stabile nelle prime ore del giorno con estese schiarite. Nel pomeriggio, addensamenti da isolati a diffusi con possibilità di precipitazioni in via principale sul Molise centro-orientale. Localmente detta fenomenologia potrebbe interessare in tarda serata anche la fascia costiera. Schiarite più ampie sui settori di ponente. Ventilazione sostenuta settentrionale. Temperatura in lieve diminuzione.

Mercoledì: al mattino nuvolosità consistente su tutta la provincia di Campobasso con associati rovesci di pioggia, schiarite sul settore occidentale. Il tempo migliorerà nel pomeriggio con ampi spazi soleggiati sul territorio regionale. In serata bel tempo. In nottata si riaffaccerà qualche nube sulla costa con possibilità di qualche goccia di pioggia. Venti tesi da nord ovest sulla costa. Temperature in lieve ripresa con le stesse che ovunque rimarranno sotto i 25° gradi nei valori massimi.

Giovedì: nuvolosità sparsa al mattino sul settore orientale della regione, qualche rovescio di pioggia possibile sulla costa. Sulla provincia di Isernia, poco o parzialmente nuvoloso. Al pomeriggio poche nubi e ampi spazi soleggiati. In serata bel tempo. Temperature in graduale aumento ma ovunque al di sotto dei 30 gradi.