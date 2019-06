GIUGNO: il mese di giugno si apre con del tempo estivo al Nord, in Toscana e in Sardegna dove il sole sarà accompagnato da temperature in risalita fino a valori che potranno toccare localmente i 28-30 gradi. Sono questi gli effetti del rinforzo dell’Anticiclone delle Azzorre che, tuttavia, non riuscirà ad avanzare ulteriormente lasciando esposto il resto del Paese agli effetti del vortice di bassa pressione presente fra la penisola e i Balcani, che manterrà attive correnti più fresche settentrionali responsabili di condizioni di instabilità che si protrarranno fino ai metà della settimana.

PRIMA ONDATA DI CALDO- TENDENZA INIZIO SETTIMANA: a causa di questo scenario, fino a giovedì, le temperature al Sud e sul medio Adriatico rimarranno ancora al di sotto della media, in attesa della probabile prima significativa incursione dell’Anticiclone nord-africano che, nella seconda parte della settimana, potrebbe invadere con il suo carico di aria calda gran parte del Centro-Sud dove il notevole rialzo termico sarà caratterizzato da punte massime superiori ai 31-32 gradi. Nel frattempo il Nord Italia, specie da martedì, verrà lambito da correnti instabili e perturbate in scorrimento a nord delle Alpi, che favoriranno lo sviluppo di temporali soprattutto sui rilievi alpini e sulle vicine pianure in un contesto comunque di clima estivo.

MOLISE, PREVISIONI METEO IN DETTAGLIO

Lunedì: al mattino, cielo parzialmente nuvoloso con alternanza di schiarite ed annuvolamenti. Nel pomeriggio, nelle aree interne possibilità di rovesci e temporali che, localmente, potrebbero risultare anche di moderata intensità. Sulla costa, poco nuvoloso con ampi spazi soleggiati. Venti deboli o moderati di libeccio all’interno, di maestrale sulla costa. Temperatura in lieve aumento.

Martedì: prima parte della giornata con ampie schiarite. Consueto aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio che, specie nelle aree del matese e del volturno, potrebbe dare luogo a brevi rovesci. Poco nuvoloso sulla costa. Venti deboli. Temperatura stazionaria.

Mercoledì: poche variazioni rispetto alla giornata precedente. Poco nuvoloso al mattino, nubi con rovesci e temporali sui rilievi nel pomeriggio. Poco nuvoloso sulla costa. Venti deboli o temporaneamente moderati nelle zone interessate da precipitazioni a prevalente carattere meridionale. Temperatura in aumento.

