La situazione meteo sulla penisola e su tutto il bacino del Mediterraneo per la settimana entrante vedrà la presenza più o meno stabile di un campo di alta pressione.

Mentre a metà settimana una perturbazione atlantica si porterà a ridosso della Francia e della Spagna. Ci attende, quindi, una prima decade di agosto in compagnia del bel tempo, eccezion fatta per qualche isolato temporale diurno in formazione su Alpi, Appennino settentrionale e meridionale.

Una settimana con caldo nella media da Nord a Sud. Punte di 35 gradi nella pianure. Nessuna variazione di rilievo almeno fino al 12-13 del mese in corso. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al sito meteorologico molisano www.meteoinmolise.com

Meteo ancora estivo: Anticiclone africano e netto rialzo termico

Lunedì: mattinata soleggiata e calda. Al pomeriggio consueti addensamenti nuvolosi sui rilievi più importanti della regione con rischio di rovesci o temporali. Serata stabile e serena. Temperature in ulteriore lieve rialzo rispetto alla giornata precedente con punte di 32 gradi in basso Molise. Venti deboli, mare calmo.

Martedì: splendida giornata estiva con cielo sereno al mattino. Durante il pomeriggio sviluppo di nubi sulle aree interne con associati possibili rovesci e/o temporali. Serata tranquilla. Debole ventilazione da nord. Valori di temperatura nelle medie del periodo. Mare da calmo a poco mosso.

Mercoledì: al mattino ancora stabile con qualche nube di passaggio. Situazioni che non cambia al pomeriggio e alla sera. Ventilazione debole. Temperature che toccheranno punte di 32 gradi sul Basso Molise ma in generale valori nella media o leggermente al di sopra. Mare calmo.