In questo ultimo fine settimana il caldo è aumentato notevolmente sul nostro Paese, per l arrivo di un’alta pressione di matrice africana. Tuttavia, siamo nuovamente prossimi ad un cambiamento delle condizioni meteorologiche.

Nella giornata di lunedì sarà ancora presente un richiamo caldo che interesserà le regioni centro-meridionali. Da ovest, però, è ben evidente l’avanzata di un fronte temporalesco che colpirà entro la sera il nord Italia e marginalmente interesserà anche le regioni centrali a seguire. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al sito meteorologico molisano www.meteoinmolise.com

Il meteo sul Molise nelle previsioni giornaliere:

Lunedì: mattina dal cielo completamente sereno con moderata ventilazione da sud-ovest. Al pomeriggio prevalenza di sole su tutta la regione salvo qualche nube tra altissimo Molise e Matese. Venti tesi da ovest sud-ovest. Serata serena ma un po’ ventosa. Temperature diurne comprese tra i 19 gradi della media montagna, i 27-30 gradi dei due capoluoghi di provincia e i 29-32 gradi della costa. Mare calmo.

Martedì: mattinata prevalentemente soleggiata; addensamenti nuvolosi si verificheranno in alto Molise e tra fascia costiera e basso Molise. Al pomeriggio qualche fenomeno temporalesco sul Molise interno. In serata tempo stabile. Temperature in diminuzione di 4-5 gradi. Venti moderati. Mare da poco mosso a mosso.

Mercoledì: giornata simile alla precedente. Mattinata soleggiata e stabile. Al pomeriggio solo qualche addensamento nuvoloso sui rilievi interni. Temperature che guadagneranno qualche grado: fino a 28-30 gradi sul capoluogo, 31-33 nel venafrano e piane del basso Molise. Venti deboli all’interno, moderati lungo la fascia costiera. Mare poco mosso.