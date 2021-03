La graduale espansione dell’alta pressione sul Mediterraneo occidentale, con parziale coinvolgimento della nostra Penisola, garantirà condizioni prevalenti di tempo stabile e tipicamente primaverile. Da segnalare solamente il transito di una debole perturbazione (la n.11) sabato 27 marzo, ma con poche isolate precipitazioni al Nord. Le temperature, in graduale risalita, si stanno riporteranno ovunque in linea con le medie del periodo o leggermente al di sopra al Nord e sulle regioni tirreniche.

Nella prima parte della prossima settimana le temperature aumenteranno ulteriormente grazie per effetto dell’alta pressione di matrice nord africana che si spingerà con decisione verso il Mediterraneo centrale e l’Europa. Sarà accompagnata da una massa d’aria ancora più mite che favorirà un clima da primavera inoltrata con temperature diffusamente intorno ai 20 gradi ma con picchi massimi prossimi ai 25 gradi. Le giornate saranno stabili e soleggiate, ma l’assenza di piogge prolungherà la fase sostanzialmente siccitosa al Nord cominciata già a metà febbraio.

Previsioni meteo per sabato 27 marzo

Cielo in gran parte nuvoloso al Centro-Nord, anche se non mancherà qualche schiarita. Maggiore spazio per il sole al Sud e sulle isole maggiori. Possibili piogge su Alpi centro-orientali con neve oltre 1700 metri; locali piogge anche sull’alta pianura piemontese e lombarda, in Friuli Venezia Giulia e fra Liguria centro-orientale e alta Toscana.

Temperature stazionarie o in leggero aumento con punte fino a 18-19 gradi e locali picchi leggermente oltre i 20 gradi in Sicilia. Venti meridionali in ulteriore rinforzo.