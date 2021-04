Messa di Pasqua 2021 e benedizione Urbi et Orbi in diretta TV e streaming: ecco come vedere, a che ora e come seguire la funzione tenuta da Papa Francesco.

Come vedere la messa di Pasqua 2021 e la benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco in diretta TV e streaming: domenica 4 aprile la tradizionale funzione pasquale svolta dal pontefice all’interno della basilica di Piazza San Pietro sarà fruibile attraverso varie piattaforme online.

Le norme anti Covid-19 si applicano ovviamente anche alla messa di Pasqua 2021 in Vaticano, tenuta da Papa Francesco: la funzione vedrà un numero limitato di fedeli presenti, in linea con i protocolli di sicurezza predisposti e che ormai, a un anno dallo scoppio della pandemia in Italia, abbiamo imparato a conoscere.

La messa di Pasqua di quest’anno dovrà adattarsi alla disposizioni che abbiamo imparato a conoscere in epoca pre Covid-19: invece che in piazza San Pietro la funzione si svolgerà nella basilica vaticana nei pressi dell’Altare della Cattedra, come lo scorso anno. Lo stesso accadrà per la benedizione Urbi et Orbi che avverrà dai cancella della Confessione con il pontefice sotto il baldacchino del Bernini. Ecco tutti i dettagli per seguire l’evento in streaming.

Messa di Pasqua 2021 in diretta TV: come vederla e orario

La messa di Pasqua di quest’anno sarà visibile su Rai Uno con l’orario di messa in onda previsto per le ore 9:50, dieci minuti prima verrà trasmesso uno speciale di A sua immagine previsto per le ore 9:40.

In TV è possibile seguire la funzione anche su TV2000, canale 28 del digitale terrestre.

Messa di Pasqua 2021 e benedizione Urbi et Orbi in streaming

Come per la VIa Crucis, la cerimonia verrà trasmessa in diretta streaming attraverso vari canali. Il primo è Rai Play, data la messa in onda su Rai Uno prevista per le 9:50.

Online è possibile affidarsi sia al canale YouTube che alla pagina Facebook di Vatican Media, sempre a partire dalle ore 9:50. In alternativa anche il canale streamign di Tv2000 potrà rivelarsi la piattaforma adatta per seguire online i contenuti in questione. Alle 12:00 è invece prevista benedizione Urbi et Orbi che sarà trasmessa sulle piattaforme analoghe.