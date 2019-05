Il Ministero dello sviluppo economico avrebbe dovuto vigilare sugli acquirenti. La Shernon Holding, ovvero la società che gestiva i negozi di Mercatone Uno, è intanto fallita. A renderlo noto è stata la Filcams-Cgil di Reggio Emilia con un comunicato. I lavoratori dello storico marchio, noto anche per aver accompagnato i successi ciclistici di Marco Pantani, hanno saputo di essere rimasti senza occupazione su Facebook, nella notte. “Non c’è stata nessuna comunicazione ufficiale da parte dell’azienda”, ha dichiarato Luca Chierici, segretario della Filcams di Reggio Emilia.

I 55 punti vendita gestiti da Sherlon Holding, acquistati un anno fa e rilevati dopo un dissesto per il quale sono indagati per bancarotta fraudolento ex soci e amministratori, chiudono così, lasciando a piedi di punto in bianco 1800 lavoratori dipendenti in tutta Italia. Adesso davanti a molti negozi chiusi sono in corso sit-in dei lavoratori.

Ma appunto il Ministero, come dicevamo, avrebbe dovuto vigilare. “Il ministero del Lavoro e il Mise che dovevano vigilare dove sono?”, ha scritto su Facebook la Filcams Cgil regionale. “È inaccettabile che gli organi di vigilanza del ministero dello Sviluppo economico, che appena la scorsa estate avevano permesso l’acquisto da parte della nuova società di quel che rimaneva di Mercatone Uno, non abbiano verificato la sostenibilità aziendale degli acquirenti. Anche i dipendenti sfogano la loro ira contro il ministro Di Maio: Vergognati!