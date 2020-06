L’assessore comunale alle attività produttive, Linda Dall’Olio, e l’assessore alla viabilità, Antonella Matticoli, rendono noto che in occasione del «Mercatino della Cipolla Bianca di Isernia», che si terrà in piazza Michelangelo dalle ore 8 alle ore 20 di domenica 28 giugno, verrà istituita l’area pedonale su Corso Risorgimento (dalle ore 8 alle ore 24), nel tratto compreso fra l’incrocio con Via Giovanni XXIII e quello con Via Formichelli.