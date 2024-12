di Redazione

Una data da segnare quella del 7 dicembre 2024: il Borgo di S.Angelo in Grotte ospita il suo tradizionale mercatino di Natale, un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera natalizia. Tra stand gastronomici e prodotti di artigianato locale, troverete tante idee regalo e specialità tipiche molisane. Un evento adatto a tutta la famiglia con attrazioni per grandi e piccini, dalla banda dei babbi natale al giardino incantato di Babbo Natale, l’evento inizierà alle ore 19.00 con il concerto del maestro Simone Sala, pianista di fama internazionale, all’interno della suggestiva Chiesa di San Pietro in Vinculis; a seguire l’apertura del mercatino che si snoderà nel viale del piccolo Borgo longobardo che, in caso di pioggia, garantirà la copertura di tutti gli stand e creare un’atmosfera incantata che aprirà il meraviglioso periodo natalizio. A disposizione dei visitatori anche l’accoglienza del locale AperitiViamo per gustare pietanze e Vin Brulè e per chi vuole soggiornare, dell’affittacamere Il Campanile, perfettamente addobbato per il periodo natalizio.