Nel caso specifico il fortunato è l’ex consigliere regionale (surrogato) Nico Romagnuolo. In un momento di gravissima emergenza socio-economica, come quello che stiamo vivendo, sentir parlare di vitalizio, è uno schiaffo in viso a tutti quei molisani che ogni giorno devono fare i conti con mille difficoltà per mettere insieme il pranzo con la cena.

L’ufficio di presidenza ha RITENUTO di dover autorizzare il ripristino e la contestuale rideterminazione e liquidazione del vitalizio in favore dell’ex Consigliere regionale Nicola Eugenio ROMAGNUOLO a far data dal giorno 17 Aprile 2020;

DELIBERA n. 27 del 16-07-2020

A maggioranza, con l’astensione del Vice Presidente Manzo

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di prendere atto del risultato contabile dell’elaborazione fornita dalla struttura del III Dipartimento della Giunta Regionale Allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di ripristinare la liquidazione del vitalizio lordo mensile rideterminato, ai sensi della Legge regionale 29 maggio 2019, n. 6, pari ad € 2.357,34, in favore dell’ex Consigliere regionale Nicola Eugenio ROMAGNUOLO, a far data dal 17 Aprile 2020;

4. di trasmettere copia del presente atto alla Giunta Regionale per i provvedimenti derivanti e di sua competenza.

