L’assessorato all’Agricoltura informa i CAA (Centri agricoli autorizzati) che la Regione Molise, in attuazione della legge regionale n. 10 del 23 marzo 2010 e della DGR del 9 agosto 2011, sta procedendo alla strutturazione delle modalità di semplificazione per la delega dei procedimenti amministrativi. Gli interessati possono quindi rivolgersi presso gli uffici di via Vico a Campobasso per ulteriori informazioni e chiarimenti e per il perfezionamento delle attività in questione.

“Un’agricoltura davvero vicina all’esigenze del territorio, capace di ripartire dal basso, di offrire opportunità e non vincoli e che non resti imbrigliata nelle maglie di burocrazia. Questo – sottolinea Nicola Cavaliere – è l’obiettivo della Regione Molise, pronta ad assecondare le richieste degli addetti ai lavori. Istanze per troppo tempo rimaste inascoltate e che oggi troveranno un primo reale riscontro”.

“ La Delibera di giunta del 2011 – aggiunge – risale alla mia prima esperienza da assessore. Segno che il progetto ha radici lontane e adesso sono felice di averlo concretizzato”.

“La sburocratizzazione delle procedure – conclude Cavaliere – è da sempre tra le priorità del mio programma e guida in generale l’operato dell’attuale governo regionale. Non vogliamo certo azzerare regole e controlli, ma è giunto il momento di rendere più efficaci i servizi offerti agli agricoltori, riducendo i tempi e semplificando le pratiche. La crescita di un settore passa anche e soprattutto attraverso l’evoluzione della pubblica amministrazione”.