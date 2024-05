di T.A.

N PROGRAMMA IL MATCH “GRANDI CALCIATORI MIRABELLO/ORDINE DEI GIORNALISTI DEL MOLISE”

Memorial Nicola Fierro l’8 giugno prossimo (h 17.30) a Mirabello Sannitico per ricordare il giornalista molisano scomparso mesi addietro a 52 anni a seguito di un male che non gli aveva lasciato scampo. Persona assai attiva e sempre sorridente Nicola Fierro, che in tanti lo ricordano con affetto e stima. Per ribadirne la figura si terrà il memorial calcistico a suo nome sul rettangolo di gioco di Mirabello Sannitico tra le compagini dei Grandi Calciatori di Mirabello e l’Ordine dei Giornalisti del Molise, con lo stesso presidente Cimino tra i possibili giocatori in campo.