di Nino Di Iorio

Il 18 pv è l’ultimo giorno utile per pagare il saldo Imu 2023, per cui sembra utile ricordare brevemente, seppure in maniera non esaustiva, taluni concetti di base che concernono l’applicazione del tributo.

L’Imu è l’imposta principale attraverso la quale si finanzia il Comune, colpendo gli immobili ubicati nel proprio territorio (sui terreni situati nei Comuni montani l’Imu non si paga).

L’imposta è dovuta per anno solare in proporzione alla quota di possesso e ai mesi durante i quali il possesso stesso si è protratto per almeno quindici giorni.

I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati sono assoggettati ad imposta nella misura della metà, ma è necessario dotarsi di perizia da parte dell’ufficio tecnico del Comune (a spese del proprietario) oppure è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva che ne attesti l’inagibilità o l’inabilità, redatta da un tecnico di propria fiducia ( da esibire in caso di controlli). Ovviamente la perizia deve avere data antecedente (meglio se certa) l’autocertificazione che ne attesta il possesso.

Principio vuole che tra i soggetti obbligati al versamento rientrano il proprietario della piena proprietà, l’usufruttuario, il titolare del diritto d’uso, il titolare del diritto di abitazione, il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi non la paga il nudo proprietario, l’inquilino, il comodatario, il coniuge non assegnatario).

Per fabbricato s’intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale (per il fabbricato di nuova costruzione la tassazione decorre dalla data di ultimazione dei lavori oppure, se antecedente, dalla data in cui viene utilizzato).

L’abitazione principale è esente dal tributo. Ma cosa s’intende per “abitazione principale”? E’ tale l’immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore risiede anagraficamente e dimora abitualmente (l’immobile deve appartenere a categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9). In seguito alla sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale non è più richiesto che l’immobile sia abitazione principale del possessore e del suo nucleo familiare, il che ha come diretta conseguenza che i componenti di uno stesso nucleo possono godere singolarmente dell’esenzione su altri immobili, fermo restando la necessità di avervi residenza e dimora abituale (requisiti concorrenti): non basta possedere soltanto uno dei due. Si ricordi che la residenza è un fatto anagrafico, mentre la dimora abituale è una circostanza di fatto da dimostrare. Quindi, tanto per fare un esempio, moglie e marito possono risiedere ed avere dimora abituale in due diversi immobili e godere di esenzione su entrambi, fermo restando il godimento di un diritto reale sull’immobile stesso.

L’esenzione dal tributo si estende anche alle pertinenze dell’abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C/6 autorimesse e posti auto), C/7 (tettoie) fino al numero massimo di tre (una per ciascuna delle tre categorie).

La casa familiare assegnata al coniuge affidatario dei figli con provvedimento del giudice costituisce diritto di abitazione in capo al coniuge assegnatario ed è assimilata all’abitazione principale, fatta salva sempre la presenza degli altri requisiti (residenza e dimora abituale).

Il Comune può deliberare di assimilare all’abitazione principale quella posseduta (a titolo di proprietà o usufrutto) da anziani o disabili residenti in via permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché tale abitazione non sia locata.

Le unità immobiliari non appartenenti alle categorie A/1, A/8, A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, scontano l’imposta in ragione del 50% se adibite ad abitarazione principale del comodatario (il contratto deve essere registrato). Ma… il comodante deve possedere una sola abitazione in Italia, risiedere e dimorare abitualmente nello stesso Comune dove si trova quella data in comodato (si pensi al caso in cui il comodante viva in un immobile condotto in affitto). La riduzione spetta anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un secondo immobile adibito a sua abitazione principale.

Il fabbricato di lusso (è quello appartenente alle categorie A/1, A/8, A/9), adibito ad abitazione principale, sconta un’aliquota Imu agevolata e una detrazione di € 200,00 da suddividere in parti uguali tra i soggetti che destinano l’immobile a propria abitazione principale.

Per i pensionati esteri è prevista la riduzione al 50% del tributo a patto: 1) che siano titolari di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia; 2) che qui possiedano una sola unità immobiliare ad uso abitativo; 3) che sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto; 4) che non sia locata o data in comodato; 5) che non risiedano in Italia, ma in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. Questa situazione dà loro diritto anche a pagare la Tari ridotta di due terzi.

Nota. La locuzione “pensione in regime internazionale” indica quella maturata un regime di totalizzazione internazionale, cioè mediante il cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli dei Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda; Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito, oltre che in Paesi extraeuropei con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. Quali sono? Sono consultabili al seguente link: (hjttps:\\www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-extra-ue-convenzionati).

Ma quanto è complicato il Bel Paese!