Fratelli d’Italia ha ottenuto un’importante vittoria: siamo riusciti a convincere gli altri partiti ad approvare subito in commissione la cosiddetta norma ‘salva-bebé’, la proposta di legge di FdI che impone segnali acustici per impedire di lasciare i propri bambini chiusi in auto.

Abbiamo chiesto in conferenza dei capigruppo che un provvedimento del genere, sul quale presumo che la politica sia d’accordo all’unanimità, si possa approvare in commissione in sede legislativa. È uno dei piccoli, grandi contributi che Fratelli d’Italia porta al Parlamento italiano e all’Italia intera. Speriamo che venga licenziata prima della pausa estiva: sarebbe un grande segno di civiltà.