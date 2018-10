Fratelli d’Italia voterà il decreto sicurezza e immigrazione del ministro Salvini però abbiamo presentato degli emendamenti perché in alcuni casi il decreto ci pare un po’ inefficace. Probabilmente la mediazione col M5S non aiuta e delle volte la ruspa si trasforma un po’ in ‘una scopa e la paletta’.

Noi invece vorremmo che ci fossero davvero risposte efficaci nel contrasto all’immigrazione illegale, nel sostegno alle Forze dell’ordine contro l’integralismo islamico, contro la mafia nigeriana e cinese. Abbiamo presentato una quarantina di emendamenti e chiediamo al ministro Salvini di guardare più a destra e meno al M5S a guida Fico.