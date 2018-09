Auguriamo il governo di avere le risorse per rispondere a tutte le promesse che ha fatto in campagna elettorale, ma sia chiaro che per Fratelli d’Italia la priorità è tagliare le tasse e fare quello che la maggioranza dei cittadini ha chiesto quando lo scorso marzo ha votato per il centro-destra. Le proposte ci sono e Fratelli d’Italia le ha presentate: chiediamo che le tasse vengano tagliate e non aumentate, come invece ha fatto il governo con il decreto Dignità.