Siamo al fianco degli imprenditori che protestano contro un Governo e una manovra che fanno l’esatto contrario di quello di cui ci sarebbe bisogno. Fratelli d’Italia continua a chiedere il taglio delle tasse, maggiori investimenti in infrastrutture e meno burocrazia e il 12 dicembre, dalle ore 11, saremo insieme a questi imprenditori in piazza Montecitorio per dire no alla follia dell’obbligo della fatturazione elettronica.