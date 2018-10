“Taglio delle tasse, lavoro, crescita: di questo ha bisogno l’Italia. Il problema non è se si spendono o non si spendono i soldi in deficit. Il problema è per cosa quei soldi si spendono. Noi continuiamo a chiedere sostegno all’impresa italiana, a chi lavora, a chi produce e a chi può assumere. Sono le battaglie che Fratelli d’Italia porterà in Aula quando si discuterà la manovra”.