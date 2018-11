Finire la Tav costa come quattro mesi di reddito di cittadinanza. A differenza del reddito di cittadinanza, produce lavoro: almeno 2mila posti per l’opera e 4mila nell’indotto. A differenza del reddito di cittadinanza, genera sviluppo duraturo per la nazione: si dimezzeranno i tempi per i nostri prodotti che arriveranno molto più velocemente sui mercati mondiali. Insomma, la Tav conviene!